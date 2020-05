Feste : MV unterzeichnet Vereinbarung für jüdisches Festjahr

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns hat eine Kooperationsvereinbarung mit einem Verein anlässlich des jüdischen Festjahres in 2021 unterzeichnet. Bei der Zusammenarbeit gehe es um die Organisation des Festjahres zu 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland, wie Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Die erste jüdische Besiedelung auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands geht laut Justizministerium auf das Jahr 321 zurück.

28. Mai 2020, 13:26 Uhr

«Ich rufe die Vereine, Verbände und auch Behörden in Mecklenburg-Vorpommern auf, sich mit Veranstaltungen und Projekten im nächsten Jahr zu beteiligen», appellierte die Ministerin. Laut Hoffmeister haben die jüdischen Gemeinden in MV etwa 1200 Mitglieder.