Umwelt : MV verzeichnet 2018 den meisten Verkaufsmüll je Einwohner

Ob gelbe Tonne, Altpapier- oder Glascontainer: In Mecklenburg-Vorpommern ist im Jahr 2018 der meiste Verpackungsmüll pro Kopf bundesweit eingesammelt worden.

Schwerin | Je Einwohner waren es 83 Kilogramm, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Der bundesweite Durchschnitt lag demnach bei 68 Kilogramm, am niedrigsten war der Wert in Berlin mit 53 Kilo. Im Nordosten haben private Verbraucher...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.