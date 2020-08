Schiffbau : MV-Werfen unter Rettungsschirm: Mutterkonzern in Nöten

Angesichts finanzieller Probleme des asiatischen Genting-Konzerns, zu dem auch der MV Werften-Verbund gehört, hat das Land Mecklenburg-Vorpommern die Absicht bekräftigt, den Schiffbau mit Staatshilfen zu stützen. «Das Ziel der Landesregierung ist unverändert, dass die MV Werften unter den Rettungsschirm des Bundes kommen. Daran arbeiten alle Beteiligten intensiv weiter», heißt es in einer am Donnerstag in Schwerin verbreiteten Erklärung von Wirtschafts- und Finanzministerium. Ein Antrag auf Gewährung der Bundeshilfen wurde dem Vernehmen nach bereits eingereicht.

von dpa

20. August 2020, 18:09 Uhr