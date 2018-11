Schiffbau : MV Werften feiert Richtfest für Kabinen-Lagerhalle

von dpa

06. November 2018, 13:11 Uhr

MV Werften hat in Wismar Richtfest für eine neue Lagerhalle für Schiffskabinen gefeiert. In der rund vier Millionen Euro teuren Halle sollen von Januar an 300 Fertigkabinen für Kreuzfahrtschiffe gelagert werden können, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag mit. Die Kabinen seien unter anderem für die von MV Werften gebauten Kreuzfahrtschiffe der Global Class bestimmt. «Mit der neuen Halle können wir effizient und seriell fertigen, die Kabinen zwischenlagern und bei Bedarf flexibel ausliefern», sagte der Chef der MV Werften Fertigmodule GmbH, Johannes Gößler. Die Module werden den Angaben zufolge in drei Ebenen gelagert und von automatisch fahrenden Staplern bewegt. Zu den bestehenden 92 Jobs sollen 60 hinzukommen, hieß es. Pro Jahr sollen nach Firmenangaben 2500 Kabinen in den Kreuzfahrtriesen verbaut werden, die auf den Werften in Rostock und Wismar entstehen.