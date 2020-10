Regierung : MV Werften können mit Überbrückungshilfen vom Bund rechnen

Neue Hoffnung für die durch die Corona-Krise ins Wanken geratenen MV Werften: Der Bund habe sich grundsätzlich bereit erklärt, den Schiffbaubetrieben in Wismar, Rostock und Stralsund einen Überbrückungskredit über 190 Millionen Euro zu gewähren und damit die Finanzierung bis zum Jahresende sicherzustellen, hieß es am Donnerstag aus dem Finanzministerium in Schwerin. Gespräche dazu seien tags zuvor in Berlin geführt und bis auf wenige Details auch erfolgreich abgeschlossen worden. Zuvor hatte die in Rostock erscheinende «Ostsee-Zeitung» über die bevorstehende Kreditgewährung berichtet.

von dpa

01. Oktober 2020, 09:53 Uhr