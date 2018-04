Schiffbau : MV Werften mit neuem Präsidenten

Wismar (dpa/mv) - Der 62-jährige Peter Fetten übernimmt zum 1. Mai die neu geschaffene Position des Präsidenten und CEO der MV Werften mit Standorten in Wismar, Warnemünde und Stralsund. Wie das Unternehmen am Dienstag berichtete, bleibt der bisherige Geschäftsführer Jarmo Laakso in der Position als Chief Operating Officer (COO) im Unternehmen. Er soll sich auf die Schiffbauprojekte konzentrieren.

von dpa

10. April 2018, 17:42 Uhr

Fetten verfüge über fast 40 Jahre Erfahrung in der maritimen Industrie auf Werften- und auf Reedereiseite, hieß es. Der Schiffbau- und Schweißtechnikingenieur begann laut MV Werften seine Karriere auf der Norderwerft, danach bei Blohm+Voss, wo er in 16 Jahren eine Reihe von Führungspositionen bekleidete. Zuletzt war er neun Jahre bei Carnival Corporation. Mit seiner internationalen Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Kreuzfahrtschiffen und im Werftmanagement werde er das Unternehmen beim Bau der Global-Class-Kreuzfahrtschiffe anführen, sagte Tan Sri Lim Kok Thay, Chef von Genting Hong Kong, dem Eigner der MV Werften.