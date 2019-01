Schiffbau : MV Werften übernehmen Neptun Ship Design aus Rostock

Die MV Werften haben zur Erweiterung ihrer Konstruktionskapazitäten das Unternehmen Neptun Ship Design aus Rostock übernommen. Dabei handele es sich um Deutschlands größtes Schiffsdesign-Büro, teilten die MV Werften am Donnerstag in Wismar mit. Neptun Ship Design werde ein eigenständiges Tochterunternehmen sein und für den Werftenverbund Konstruktionsleistungen erbringen.

von dpa

17. Januar 2019, 15:45 Uhr

Die Werftengruppe vergrößere sich durch den Kauf um 120 Experten. Neben eigenen Konstrukteuren in Wismar, Rostock und Stralsund und einem europaweiten Designer-Netzwerk würden so weitere wichtige Ingenieur-Kapazitäten unter einem Dach vereint. Der Kaufvertrag wurde den Angaben zufolge am Mittwoch in Wismar unterzeichnet. Er bedarf noch der kartellrechtlichen Zustimmung. Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Die MV Werften, die zum malaysischen Genting-Konzern gehören, sind der größte Schiffbaubetrieb im Nordosten. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit nach eigenen Angaben auf den Bau großer Kreuzfahrtschiffe der Global Class, die 340 Meter lang sind, und auf den Bau des Expeditionsschiffs «Crystal Endeavor».