Immobilien : MV will landeseigene Fläche in Berlin verkaufen

Mecklenburg-Vorpommern kann nach Jahren des Leerstands eine landeseigene Immobilie in Berlin verkaufen. Dem Land gehöre ein Teil einer früher als Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung genutzten Liegenschaft in der Waldowallee, teilte das Finanzministerium in Schwerin am Mittwoch mit. Dieser könne jetzt für fast 2,6 Millionen Euro an das Land Berlin veräußert werden. Zuvor hatte der Sender NDR 1 Radio MV darüber berichtet.

von dpa

23. Mai 2018, 17:40 Uhr

Der Verkauf ist dem Ministerium zufolge sehr schwierig gewesen, weil die Liegenschaft im Flächennutzungsplan als «Sondergebiet Verwaltung» ausgewiesen war. Verschiedene Interessenten hätten vom Erwerb der Liegenschaft Abstand genommen. Jetzt sei die Fläche zum Wohnungsbaustandort umgewidmet worden. Das Land verkaufe sie - wie haushaltsrechtlich vorgeschrieben - zum Verkehrswert an ein kommunales Berliner Wohnungsunternehmen. Der Erlös soll in den allgemeinen Landeshaushalt einfließen. Weil er die Wertgrenzen überschreitet, muss der Landtag den geplanten Verkauf billigen. Das soll in der Sitzung in der nächsten Woche geschehen.