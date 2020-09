Konjunktur : MV-Wirtschaft im ersten Halbjahr um 5,2 Prozent geschrumpft

Die Corona-Krise und der Lockdown im Frühjahr haben im ersten Halbjahr zu einem Rückgang der Wirtschaftsleistung in Mecklenburg-Vorpommern von 5,2 Prozent geführt. Das Minus sei das stärkste seit Bestehen des Landes, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Schwerin mit. Selbst im Jahr der weltweiten Finanzkrise 2009 sei das Bruttoinlandprodukt (BIP) im ersten Halbjahr mit minus 3,6 Prozent weniger stark geschrumpft.

von dpa

24. September 2020, 14:02 Uhr