Umwelt : Nabu sieht Artenschutz in MV-Wäldern in Gefahr

Naturschutzbund (Nabu) und Waldbesitzerverband kritisieren ein vom Landwirtschaftsministerium vorgelegtes Papier mit Wald-Behandlungsgrundsätzen in Schutzgebieten. Während der Waldbesitzerverband die Regelungen laut Ministerium als zu weitreichend und nicht angemessen empfindet, fürchtet der Nabu um Lebensräume und den Erhaltungszustand verschiedener Tierarten. So müsse nur ein viel zu geringer Teil an Alt- und Totholzbeständen im Wald verbleiben, sagte der Nabu-Landesvorsitzende Stefan Schwill am Mittwoch.

Für verschiedene Fledermausarten, Mittelspecht und Schwarzstorch drohe der Verlust wichtiger Lebensräume. Schwill monierte, in der Arbeitsgruppe, in der die Behandlungsgrundsätze erarbeitet werden sollten, hätten Vertreter der Waldbesitzer und Forstvertreter dominiert. Das habe eine Diskussion der Schutzerfordernisse und Nutzungsansprüchen nahezu unmöglich gemacht.

Dem Ministerium zufolge sollen die Behandlungsgrundsätze den Waldbesitzern mehr Rechtssicherheit geben. Schon 2005 seien solche Grundsätze für die verschiedenen Wald-Lebensraumtypen erarbeitet worden. Bislang fehlten sie für FFH-(Flora-Fauna-Habitat-) und EU-Vogelschutzgebiete.

Das neue Papier gebe für zwölf Tierarten Hinweise zur Bewirtschaftung des Waldes, die spezifisch an den Bedürfnissen der Arten ausgerichtet seien, hieß es. Dabei gehe es um den Gebietsschutz für bestimmte FFH- und EU-Vogelschutzgebiete, in denen diese Arten der EU gemeldet wurden. Das Papier solle gerade dazu beitragen, dass es zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen der Arten komme.