Es schnattert am Himmel. In diesen Tagen ziehen zahlreiche Vögel wieder in den Süden und damit in deutlich nahrungsreichere Gebiete. Experten haben beobachtet, dass der Vogelzug in diesem Jahr früher gestartet war als sonst und überlegen, warum das so ist.

von dpa

07. Oktober 2020, 08:17 Uhr