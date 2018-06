Tiere : Nabu-Vogelzählung: Haussperling in MV häufigster Gartenvogel

von dpa

05. Juni 2018, 11:33 Uhr

Der Haussperling ist nach Daten von Hobby-Ornithologen in Mecklenburg-Vorpommern der häufigste Vogel in den Gärten. Auf Platz zwei und drei stehen im Nordosten Amsel und Feldsperling, wie der Naturschutzbund Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag in Schwerin mitteilte. Auf Rang vier folge wie im Vorjahr die Kohlmeise, gefolgt von der Mehlschwalbe. Bei der bundesweiten Zählaktion «Stunde der Gartenvögel» hatten vom 10. bis 13. Mai allein in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 1500 Vogelfreunde eine Stunde lang die Vögel im Garten oder vor dem Balkon gezählt und gut 40 000 Sichtungen gemeldet. Bundesweit hatte die Aktion nach Nabu-Angaben rund 56 000 Teilnehmer. Am häufigsten meldeten sie ebenfalls den Spatz, gefolgt von Amsel und Kohlmeise.