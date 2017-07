Soziales : Nach 500 Kilometern: «Hansetour Sonnenschein» angekommen

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Mit rund 250 Teilnehmern ist am Samstag die Benefiz-Radtour «Hansetour Sonnenschein» in Rostock zu Ende gegangen. Die Teilnehmer haben seit Mittwoch rund 500 Kilometer im Osten Mecklenburg-Vorpommerns und auf Rügen zurückgelegt, um Geld für schwerkranke Kinder zu sammeln. Rund 60 Radfahrer, darunter Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU), hatten sich im Miniatur- und Landschaftspark in Göldenitz 17 Kilometer vor Rostock dem Trupp angeschlossen. Organisator Claus Ruhe Madsen ging davon aus, dass die erhoffte Spendensumme von 100 000 Euro erreicht werde. Das Geld werde der «spezialisierten ambulanten Palliativversorgung» von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung gestellt.

