Prozesse : Nach Attacken gegen Asylbewerber: 27-Jähriger vor Gericht

Nach Angriffen auf andere Asylbewerber muss sich ein 27-jähriger Mann ab heute am Landgericht Neubrandenburg verantworten. Dem aus Afghanistan stammenden Mann wirft die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag und gefährlich Körperverletzung vor. Er soll im Juli 2017 in Anklam im Streit mit einem Messer auf einen Syrer eingestochen haben, wobei er den Mann laut Anklage töten wollte. Das Opfer wurde am Arm verletzt.

von dpa

10. Januar 2019, 05:35 Uhr

Ein Jahr später soll er in Greifswald in einem Asylbewerberheim auf einen Mann aus Sierra Leone eingestochen und im Oktober mit einer abgebrochenen Bierflasche in Greifswald auf Syrer losgegangen sein. Die Attackierten wurden leicht verletzt. Nach dem Angriff im Oktober 2018 kam der Beschuldigte in Untersuchungshaft. Der erste Fall wurde bereits am Amtsgericht Pasewalk verhandelt, wegen des versuchten Totschlags aber ans Landgericht verwiesen. Ein Urteil soll frühestens am 21. Januar fallen.