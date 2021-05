Kriminalität : Nach Autoklau-Serie: Verdächtige in Polen gefasst

Die Neubrandenburger Kriminalpolizei ist bei Ermittlungen zu einer Diebstahlserie von hochwertigen Autos mit polnischer Hilfe vorangekommen.

Neubrandenburg | Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag erklärte, hat die Polizei an einem Autohof in einem Stadtbezirk von Warschau drei Tatverdächtige gefasst, von denen zwei Männer mit der Serie in Neubrandenburg und der Seenplatte in Verbindung gebracht werden. Bei Ermittlungen hatten sich Hinweise, dass die Täter aus Polen stammen, bereits verdichtet. Zudem hät...

