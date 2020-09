Brände : Nach Brand auf Ex-Deponie: Experten suchen Ursache

Nach dem Brand einer großen Müll-Lagerhalle auf einer ehemaligen Abfalldeponie bei Neppermin (Vorpommern-Greifswald) ist die Brandursache weiter unklar. Eine Brandstiftung könne bisher nicht ausgeschlossen werden, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Neubrandenburg sagte. Deshalb sollen Ermittler der Kriminalpolizei und ein spezieller Brandgutachter das Gelände so schnell wie möglich untersuchen. Vorher müsse ein Statiker aber prüfen, inwieweit die Ruine der Halle einsturzgefährdet ist. Der Schaden war bisher auf rund 100 000 Euro geschätzt worden.

von dpa

30. September 2020, 07:40 Uhr