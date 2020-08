Brände : Nach Brand auf Scandlines-Fähre Schaden beseitigt

Nach dem Brand auf der Scandlines-Fähre «Berlin» kann das Schiff von Samstagmorgen an wieder eingesetzt werden. Wie eine Unternehmenssprecherin am Freitag sagte, war das Feuer am Donnerstagnachmittag etwa viereinhalb Kilometer vor Rostock vermutlich wegen eines Lecks an einer Schmierölleitung ausgebrochen. Die Besatzung des Schiffs habe den Brand löschen können. Nach früheren Angaben der Wasserschutzpolizei wurden drei Besatzungsmitglieder wegen Atemproblemen von einem Arzt untersucht. Die Fähre konnte ihre Fahrt zum Seehafen in Rostock fortsetzen.

von dpa

14. August 2020, 16:34 Uhr