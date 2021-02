Brände : Nach Brand mit Totem: Verdacht der Brandstiftung

Nach dem Wohnhaus-Brand mit einem Toten in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Grevesmühlen | Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, wird nun ein Brandgutachter an dem zerstörten Doppelhaus erwartet, der die Ursache des Feuers genauer beleuchten soll. Das Feuer war am Samstag in einer Haushälfte ausgebrochen, in der zwei Männer lebten. Nach...

