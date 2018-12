Prozesse : Nach Brandstiftung in Güstrow mit zwei Toten Urteil erwartet

von dpa

07. Dezember 2018, 01:33 Uhr

Im Prozess um den Mord an zwei Männern und schwere Brandstiftung in Güstrow wird heute im Landgericht Rostock das Urteil erwartet. Angeklagt ist eine 45 Jahre alte Frau. Sie soll Ende März die Wohnung ihres früheren Lebensgefährten in Brand gesetzt und danach die Wohnungstür von außen abgeschlossen haben. Beide Opfer hatten laut Anklage keine Möglichkeit zur Flucht und verbrannten bis zur Unkenntlichkeit. In ihrem Plädoyer hatte die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für die Angeklagte beantragt. Die Angeklagte hatte während des Prozesses die Tat bestritten, die Verteidigung plädierte auf Freispruch.