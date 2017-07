Wetter : Nach dem großen Regen fließen Wassermassen jetzt ab

Nach den tagelangen Regenfällen der vergangenen Woche entspannt sich die Situation an den Seen und Flüssen Mecklenburg-Vorpommerns. In einigen Gebieten sei es zu Überschwemmungen von Grünland gekommen, zum Beispiel an der Recknitz und am Hellbach, teilte Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Montag mit. «Schäden an kommunaler Infrastruktur waren jedoch nicht zu verzeichnen.»