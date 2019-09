Tourismus : Nach der Sommersaison: Kein Innehalten der Tourismusbranche

von dpa

14. September 2019, 08:38 Uhr

Nach dem Ende der Sommerferien bundesweit hat die Tourismusbranche ein positives Fazit der Saison gezogen. Zuletzt begann in Baden-Württemberg und Bayern wieder die Schule. Fürs Innehalten haben die Tourismusmanager in Mecklenburg-Vorpommern aber noch keine Gelegenheit. «Wir gehen nun in den Herbst, die Angebote dafür sind draußen», sagte der Vize-Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf. So werde der sogenannte Schlösserherbst noch einmal aufgelegt. In dieser Jahreszeit sei das Programm für die Gäste fast so reichhaltig wie in der Hochsaison mit vielen kulturellen und auch kulinarischen Veranstaltungen.