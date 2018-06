Fußball : Nach deutschem WM-Aus: Public-Viewings werden spärlicher

Nach dem erstmaligen Vorrunden-Aus der Deutschen Nationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft streichen manche Gastronomen beim Public Viewing die Segel. Wer sich die Spiele weiter auf Großleinwand unter freiem Himmel angucken will, muss nun länger suchen.

von dpa

28. Juni 2018, 14:09 Uhr

Veranstalter von Public-Viewings gehen unterschiedlich mit dem Aus der deutschen Mannschaft bei der Fußball-WM um. So werde die Großleinwand am Heringsdorfer Strand (Insel Usedom) nicht abgebaut, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Es werde an dem ursprünglichen Fahrplan festgehalten, alle Begegnungen im Public Viewing zu zeigen. «Wir wollten die Weltmeisterschaft zeigen und nicht nur die Deutschland-Spiele», sagte Kurdirektor Thomas Heilmann am Donnerstag.

Am Mittwoch erlebten in Heringsdorf rund 3000 Besucher das enttäuschende WM-Aus der deutschen Mannschaft. Dennoch seien auch zu den Spielen der Favoriten wie Portugal rund 500 bis 600 Zuschauer gekommen. Zudem rechne man damit, dass sich die Begeisterung der Fans auf andere Mannschaften übertrage.

Dagegen werde etwa auf der 2600 Sitzplätze umfassenden Freilichtbühne in Schwerin kein weiteres Spiel gezeigt, sagten die Veranstalter. Das Event in der Landeshauptstadt war zuvor von technischen Problemen begleitet worden. Weil es bei der Übertragung beim Spiel gegen Schweden zu Tonproblemen gekommen war, wurde beim Spiel gegen Südkorea auf den Eintritt verzichtet, wie die Veranstalter mitteilten.

Der Gastronomieverband Dehoga sagte auf Anfrage, dass ihrer Einschätzung nach das Interesse spürbar nachlassen und nun weniger Umsatz als erhofft gemacht werde. Die Gastronomen im Land hätte es wie wahrscheinlich wie viele andere gefreut, wenn Deutschland nicht in der Vorrunde ausgeschieden wäre. Es sei aber davon auszugehen, dass die ausbleibenden Einnahmen keinen Wirt in den Ruin treiben werden.