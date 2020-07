Radsport : Nach Deutschland-Tour-Absage: Hobby-Sportler dürfen fahren

Nach der Absage der Deutschland-Tour der Radprofis in diesem Sommer haben die Veranstalter eine Alternative gefunden: Hobbyradsportler erhalten die Gelegenheit, gemeinsam mit ehemaligen Profis die vier Etappen abzufahren. Ursprünglich sollte die Tour am 20. August in der Hansestadt Stralsund und damit erstmals in Norddeutschland beginnen und nach mehr als 700 Kilometern am 23. August in Nürnberg enden. Diese Route fahren die Profis nun im August 2021.

von dpa

15. Juli 2020, 12:10 Uhr