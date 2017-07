Kriminalität : Nach Eisenstangen-Attacken: Staatsanwalt prüft Haft

Nach der brutalen Attacke mit einer Eisenstange auf seine Ex-Freundin in Teterow (Landkreis Rostock) prüft die Staatsanwaltschaft, ob der Tatverdächtige in Haft genommen wird. Dazu muss der 29-Jährige nach der Ausnüchterung bei der Polizei aber noch vernommen werden, wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte. Der Teterower, dem gefährliche Körperverletzung und Raub vorgeworfen wird, habe am Wochenende mehrere Straftaten begangen.