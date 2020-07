Kriminalität : Nach Entführung: Anklage gegen 47-Jährigen erhoben

Im Zusammenhang mit der Entführung einer Frau auf der Insel Usedom soll sich der Beschuldigte in Kürze vor dem Landgericht Stralsund verantworten. Wie ein Sprecher der Stralsunder Staatsanwaltschaft am Montag erklärte, wurde gegen den 47-Jährigen Anklage wegen Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Der polizeibekannte Mann soll eine 45-jährige Bekannte Mitte März in einem kleinen Ort bei Heringsdorf (Vorpommern-Greifswald) in sein Auto gezerrt und mit ihr nach Süden an die Grenze zu Polen gefahren sein. Passanten beobachteten das Ganze, so dass die Polizei während eines Großeinsatzes die Entführung beenden konnte.

von dpa

13. Juli 2020, 08:34 Uhr