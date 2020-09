Prozesse : Nach Entführung: Prozess gegen 47-Jährigen startet

Sechs Monate nach der Entführung einer Bekannten in Vorpommern beginnt am heutigen Morgen am Amtsgericht Greifswald der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Dem 47-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft Freiheitsberaubung und gefährliche Körperverletzung vor. Er soll die 45-Jährige Mitte März in einem Ort bei Heringsdorf auf der Insel Usedom in sein Auto gezerrt haben. Danach fuhr er nach Süden an die Grenze nach Polen. Passanten beobachteten das Ganze und riefen die Polizei (AZ: 332 Ls 31/20).

von dpa

02. September 2020, 02:52 Uhr