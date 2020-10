Brände : Nach Feuer in Mehrfamilienhaus: Verdacht der Brandstiftung

Nach dem Feuer in einem viergeschossigen Wohnhaus in Wismar, bei dem 40 Menschen gerettet werden mussten, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Das geht aus den ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei hervor, wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte. Auch ein Brandursachenermittler habe den Brandort inzwischen begutachtet.

von dpa

05. Oktober 2020, 07:35 Uhr