Kriminalität : Nach Flucht aus Polizeirevier: Minister fordert Aufklärung

Nach der Flucht eines Tatverdächtigen aus einem Polizeirevier in Pasewalk hat Innenminister Lorenz Caffier (CDU) Aufklärung verlangt. «Dass der Beschuldigte aus den Räumen, in denen er von der Polizei vernommen wurde, fliehen konnte, entsetzt mich außerordentlich», erklärte der Minister am Dienstag in Schwerin.

von dpa

15. Januar 2019, 15:26 Uhr

Dem 27-Jährigen aus Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Er soll für den Tod seiner sechsjährigen Stieftochter verantwortlich sein. «Dass, was der Täter dem Mädchen angetan haben soll, ist verabscheuenswürdig», sagte Caffier. Er sei erschüttert und spreche der Familie sein Beileid aus.

Vom Polizeipräsidium Neubrandenburg verlangte Caffier einen umfassenden Bericht. Darin solle genauestens dargelegt werden, wie es zur Flucht kommen konnte. Der 27-Jährige müsse schnellstens gefasst und eine Schwachstellenanalyse gemacht werden, um ähnliche Situationen künftig vermeiden zu können, forderte der Minister.