Brände : Nach Greenpeace-Aktion: Ermittlungen gegen Mitglieder

Nach der Greenpeace-Protestaktion in der abgebrannten Schweinezuchtanlage Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) ermittelt die Polizei wegen Hausfriedensbruchs und Verstößen gegen die Corona-Verordnung gegen mehrere Akteure.

Alt Tellin | Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, waren am Freitag etwa acht Greenpeace-Mitglieder auf einen riesigen Futtersilo gestiegen und hatten sich dort mit einem großen gelben Protestplakat angeseilt. Darauf stand „Schluss mit dem Schweinesystem“. Anlass war der Großbrand in der Anlage, bei dem Ende Mai rund 55 000 Tiere getötet wurden. Am Freitag ...

