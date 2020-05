Kriminalität : Nach größerem Hausbrand: Ermittlungen beendet

Zehn Monate nach dem aufsehenerregenden Brand eines Wohnblocks in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen in dem Fall eingestellt. Wie ein Sprecher der Behörde in Neubrandenburg am Montag erklärte, konnte trotz etlicher Hinweise kein Tatverdächtiger für den als «schwere Brandstiftung» eingestuften Fall gefunden werden. Das Feuer war am 13. Juli 2019 - einem Samstagabend - im Dachstuhl des Wohnblocks mit 40 Wohnungen ausgebrochen.

von dpa

25. Mai 2020, 07:40 Uhr

Ein Gutachter fand heraus, dass es mehrere Brandausbruchstellen gegeben hat. Das über Treppen begehbare Dachgeschoss - es wurde unter anderem als Trockenboden für Wäsche genutzt - wurde auf der gesamten Hauslänge zerstört. Etwa 80 Bewohner des mehrgeschossigen Gebäudes mussten flüchten, einige unter dramatischen Umständen. Knapp 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Mieter konnten bis heute nicht in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Eigentümerin - die Wohnungsgenossenschaft Ueckermünde eG - hatte den Schaden auf zwei bis drei Millionen Euro geschätzt. Der Wohnblock aus dem Jahr 1963 hat immer noch ein Notdach. Die Wohnungsgenossenschaft hat bereits Entkernungsarbeiten abgeschlossen und will noch im Jahr 2020 mit einer Sanierung beginnen, wie es hieß.