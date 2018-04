Musik : Nach Konzertabsage: Vanessa Mai kommt nach Rostock

Die Schlagersängerin Vanessa Mai wird ihr ursprünglich für den vergangenen Samstag in Rostock angesetztes und dann abgesagtes Konzert am 19. Mai nachholen. Sie hatte sich vor dem Konzert bei einem Unfall mit einem Tänzer während einer Bühnenprobe schwer am Rücken verletzt. Wie die Agentur Semmel Concerts am Mittwoch berichtete, behalten bereits gekaufte Tickets für dieses Ersatzkonzert ihre Gültigkeit. Das erste Konzert nach der Verletzungspause gehe am 4. Mai in Düren (NRW) über die Bühne, nach elf weiteren Auftritten bilde dann das Rostocker Konzert den vorläufigen Abschluss ihrer Regenbogen-Live-Tournee. Am 9. Juni ist noch ein Konzert in Stuttgart angesetzt.

von dpa

25. April 2018, 17:09 Uhr

Der Probenunfall Mais (25) war nach Ansicht ihrer Ärzte auf eine starke körperliche Belastung zurückzuführen.