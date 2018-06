Prozesse : Nach Laserattacke auf Hubschrauber während G20: Plädoyers

von dpa

13. Juni 2018, 01:25 Uhr

Im Prozess um eine Blendattacke auf einen Polizeihubschrauber während des G20-Gipfels werden heute vor dem Amtsgericht Hamburg-Altona die Plädoyers und eventuell auch das Urteil erwartet. Angeklagt ist ein 27-jähriger gebürtiger Greifswalder, der sich wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr sowie gefährlicher Körperverletzung verantworten muss. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am späten Abend des 6. Juli aus dem Fenster einer Dachgeschosswohnung mehrere Stöße einen grünen Laserstrahl gezielt in Richtung des Hubschraubers abgegeben zu haben, der in etwa 400 Metern Höhe kreiste. Der Laserstrahl habe den Piloten der «Libelle 2» und einen Flugtechniker jeweils im rechten Auge getroffen. Der Pilot konnte den Angaben zufolge mehrere Sekunden lang nichts sehen.