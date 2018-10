Kriminalität : Nach Radlerattacke: Rabiater Mopedfahrer gefunden

von dpa

16. Oktober 2018, 13:17 Uhr

Die Polizei in Neubrandenburg hat nach eigenen Angaben nach gut einem Monat eine rabiate Attacke auf einen Rennradfahrer aufgeklärt. Anhand mehrerer Zeugenbeschreibungen wurde ein 31-jähriger Tatverdächtiger aus dem Umland Neubrandenburgs überführt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Der Mann hatte laut Polizei Anfang September einen Rennradfahrer im Stadtgebiet zwingen wollen, einen Radweg statt die Straße zu nutzen. Als der 40-Jährige Radsportler nicht hörte, soll der Mopedfahrer ihn in voller Fahrt derart getreten haben, dass der Radfahrer sich mehrfach überschlug und verletzt in eine Klinik kam. Dem mutmaßlichen Täter, der bislang zu den Vorwürfen schweige, droht nun ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.