Kriminalität : Nach Schüssen bei Hochzeitskorso: Polizei sichtet Video

Mehrere Schüsse bei einem Hochzeitskorso in Rostock haben am Wochenende für viel Aufsehen gesorgt und nun ein polizeiliches Nachspiel. Wie eine Sprecherin des Präsidiums Rostock am Sonntag erläuterte, wird gegen mindestens einen Mann aus dem Korso wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Die Kolonne mit rund 20 Fahrzeugen hatte am Samstag rund eine Stunde den Verkehr im Stadtteil Groß Klein blockiert. Eine Zeugin hatte Schüsse gehört und die Polizei alarmiert, die den Konvoi in Fahrtrichtung Stadtautobahn stoppte und rund eine Stunde kontrollierte.

von dpa

26. Juli 2020, 20:09 Uhr