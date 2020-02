Polizei : Nach schweren Unfällen: Vorfahrtskontrollen gestartet

Schwerin/Rostock/Neubrandenburg (dpa/mv) - Nach einer Reihe schwerer Unfälle hat die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern umfassende Vorfahrtskontrollen gestartet. Seit Dienstagmorgen kontrollieren Beamte aus allen acht Polizeiinspektionen Auto- und Zweiradfahrer an Kreuzungen und Einmündungen, wie Sprecherinnen der Präsidien in Neubrandenburg und Rostock mitteilten. Dazu gehörten auch Kontrollen an Verkehrsknoten und Ampeln in Städten, die eilige Autofahrer immer wieder noch bei «Rot» passierten. Die Missachtung der Vorfahrtsregeln zähle zu den Hauptunfallursachen im Nordosten.

von dpa

04. Februar 2020, 09:12 Uhr

Diese Kontrollen gehören zu der Aktion «Fahren.Ankommen.LEBEN!» die den ganzen Februar über andauert. Nach einer vorläufigen Statistik des Schweriner Innenministeriums kamen 88 Menschen im Jahr 2019 bei Verkehrsunfällen im Nordosten ums Leben. Vorfahrtsverstöße sind nach Schätzung von Experten etwa bei der Hälfte der schweren Unfälle die Ursache.

Erst am Sonntag hatte ein 84 Jahre alter Autofahrer an einer Auffahrt zur Landesstraße 191 bei Sanitz einem jüngeren Autofahrer die Vorfahrt genommen. Dessen Auto überschlug sich und der 52-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Der Senior wurde leicht verletzt, an beiden Autos entstand Totalschaden.