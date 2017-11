Extremismus : Nach sechs Jahren: NSU-Untersuchungsausschuss rückt näher

vergrößern 1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

04.Nov.2017

Dem NSU werden im Land der Mord an Mehmet Turgut am 25. Februar 2004 in Rostock sowie zwei Banküberfälle in Stralsund in 2006 und 2007 zur Last gelegt. Im März setzte der Landtag einen Unterausschuss des Innenausschuss zur Aufklärung ein, der jedoch weniger Befugnisse als ein Untersuchungsausschuss hat. Unter anderem kann das Gremium keine Zeugen vorladen und bekommt auf Entscheidung des Oberlandesgericht München keinen Einblick in die Ermittlungsakten des Münchener NSU-Prozesses.