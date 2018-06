Prozesse : Nach sechs Jahren: Prozess nach Supermarkt-Überfall beginnt

von dpa

11. Juni 2018, 12:11 Uhr

Am Landgericht Rostock muss sich von Dienstag an ein 44-jähriger Mann wegen räuberischer Erpressung in einem besonders schweren Fall verantworten. Er soll im Oktober 2012 eine Supermarktverkäuferin in Schwaan (Landkreis Rostock) mit einer Pistole bedroht und 600 Euro erbeutet haben, teilte das Gericht am Montag mit. Der Angeklagte wurde den Angaben zufolge erst 2016 durch eine DNA-Analyse überführt. Vor dem Markt war ein weggeworfener Einweghandschuh gefunden worden, an dem die DNA des Mannes haftete. Er sitzt derzeit eine fünfjährige Freiheitsstrafe wegen schweren Raubes ab.