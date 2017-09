Notfälle : Nach Sprengung in Klink: Spürhunde trainieren Rettung

vergrößern 1 von 1 Foto: Markus Scholz 1 von 1

von dpa

erstellt am 30.Sep.2017 | 14:39 Uhr

Die Rettungshundestaffel Vier Tore aus Neubrandenburg war bereits bei Erdbeben in Nepal, bei einem Taifun auf den Philippinen oder auch bei Verschüttungen an der Rügener Kreideküste im Einsatz.

Das zehn Geschosse hohe «Müritz-Hotel» war am Donnerstag vor mehr als 1500 Schaulustigen gesprengt worden. Die drei Flügel stürzten seitlich um und in sich zusammen. Aus den etwa 20 000 Tonnen Schutt erhob sich - wie bei einem realen Einsturz - eine große Staubwolke. Es sei bisher der einzige Extra-Einsatz auf dem Areal, sagte ein Sprecher der Avila-Gruppe als Eigentümer. Die Trümmer sollen in den kommenden Wochen weggeräumt werden.

