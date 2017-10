Unwetter : Nach Sturm: Immer noch zahlreiche Probleme bei der Bahn

Auch zwei Tage nach Sturm «Xavier» läuft der Bahnverkehr im Norden noch längst nicht wieder nach Plan. Die wichtige Strecke zwischen Hamburg und Berlin war am Samstag immer noch gesperrt, wie eine Sprecherin sagte. Demnach soll die Verbindung erst am Montag wieder aufgenommen werden. Seit Samstagmorgen fuhren zwar Fernzüge auf einer Umleitungsstrecke via Uelzen zwischen Hamburg und Berlin. Allerdings nur «vereinzelt und mit wenig Kapazitäten», sagte die Sprecherin.