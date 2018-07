Kriminalität : Nach Überfall: Polizei durchsucht Greifswalder Kulturzentrum

Nach dem Überfall auf ein Mitglied einer katholischen Studentenverbindung in Greifswald hat die Polizei am Donnerstag das alternative Kulturzentrum Ikuwo sowie zwei Wohnungen in der Hansestadt durchsucht. Es werde gegen einen Verdächtigen wegen des Anfangsverdachts des Raubes ermittelt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund, Martin Cloppenburg. Gegen zwei weitere Männer stehe die Begünstigung eines Raubes im Raum. Anfang Juni war ein 25-jähriger Verbindungsstudent vor dem Zentrum angegriffen und geschlagen worden. Dabei sei ihm das Verbindungsband abgenommen worden.

von dpa

19. Juli 2018, 10:39 Uhr

Die Täter flüchteten ins Kulturzentrum. Bei der Suche nach den Verdächtigen war nach Angaben der Polizei den sechs Beamten der Zugang zu den Räumen verweigert worden. Etwa 15 Personen hätten vor dem Eingang eine geschlossene Kette gebildet. Die Polizei brach den Einsatz ab und zog sich zurück. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 29-jährigen Greifswalder und zwei weitere noch unbekannte Männer, wie Cloppenburg sagte.