Unfälle : Nach Überholmanöver: Kettenunfall mit vier Verletzten

Weil er nach einem Überholmanöver mit seinem Auto stark gebremst hat, hat ein Unbekannter nach Polizeiangaben in der Nähe von Stralsund einen Kettenauffahrunfall mit vier Verletzten verursacht. Vier Autos fuhren dabei am Montagabend auf der B96 ineinander, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Eine 43 Jahre alte Fahrerin wurde dabei schwer verletzt. Ein 18 Jahre alter Mann, dessen 17-jährige Beifahrerin sowie ein 20 Jahre alte Fahrer wurden jeweils leicht verletzt. Der Wagen des unbekannten Fahrers blieb unversehrt.

von dpa

07. Juli 2020, 05:05 Uhr