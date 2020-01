Kommunen : Nach Warnstreik: Weitere Tarifverhandlungen im Nahverkehr

In Rostock gehen heute (10.00 Uhr) die Tarifverhandlungen im öffentlichen Nahverkehr in die dritte Runde. «Wir haben uns auf einen langen Verhandlungstag eingerichtet», sagte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi, Karl-Heinz Pliete. Am vergangenen Donnerstag hatte die Gewerkschaft mit einem zweiten ganztägigen Warnstreik ihre Position deutlich gemacht. Sie fordert für die rund 1500 Beschäftigten 2,06 Euro mehr pro Stunde und einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro. Hintergrund dieser Angleichung sind laut Verdi die nicht mehr akzeptablen Lohn- und Gehaltsunterschiede zwischen Ost und West.

von dpa

28. Januar 2020, 02:22 Uhr

Die kommunalen Arbeitgeber hatten die Forderung als wirtschaftlich nicht tragbar ablehnt. Verhandlungsführerin Gabriele Axmann sagte, dass ihr letztes Angebot bei einer dreijährigen Laufzeit bei rund sechs Prozent gelegen habe.