Tarife : Nach Warnstreiks: Einigung im Nahverkehr-Tarifstreit

In Rostock und großen Teilen Vorpommerns ist es am Mittwochmorgen zu erheblichen Beeinträchtigungen im Nahverkehr gekommen. Grund ist ein Warnstreik bei der Rostocker Straßenbahn AG und der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald, die 40 Buslinien betreibt. In Rostock würden keine Straßenbahnen und Busse mehr fahren, sagte Karl-Heinz Pliete von der Gewerkschaft Verdi am Morgen. Mehr als 400 Fahrer hätten ihre Arbeit niedergelegt. Auch in Vorpommern-Greifswald war der Busverkehr Pliete zufolge stark eingeschränkt.

von dpa

24. Januar 2018, 16:30 Uhr

Nach drei Warnstreiktagen im Nahverkehr in dieser Woche haben die Gewerkschaft Verdi und der Kommunale Arbeitgeberverband bei ihren Verhandlungen ein Ergebnis erzielt. Wie beide Seiten am Mittwoch in Rostock übereinstimmend berichteten, sollen die rund 1600 Busfahrer und Mitarbeiter in den Nahverkehrsgesellschaften rückwirkend zum 1. Januar eine Lohnsteigerung um 2,2 Prozent, mindestens jedoch 80 Euro erhalten. Im Januar 2019 soll eine weitere Steigerung um 3,0 Prozent erfolgen. Wie Verdi-Verhandlungsführer Karl-Heinz Pliete sagte, sind die Gewerkschafter mehrheitlich zu der Einschätzung gelangt, dass die Arbeitgeberseite auch durch weitere Warnstreiks nicht zu einer weiteren Nachbesserung zu bewegen ist.