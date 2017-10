Wetter : Nach «Xavier» noch immer 10 000 Kunden ohne Strom

von dpa

erstellt am 06.Okt.2017 | 06:30 Uhr

Aufstehen ohne Kaffee: Nach Sturmtief «Xavier» sind in Westmecklenburg am Freitagmorgen noch immer 10 000 Kunden ohne Strom. Vor allem Kunden im Umland von Hagenow und im Raum Brahlstorf-Vellahn-Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sowie in der brandenburgischen Prignitz jenseits der Bundesländer-Grenze seien betroffen, teilte der Energieversorger Wemag in Schwerin mit. Das Unternehmen sei mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz, um die Störungen so schnell wie möglich zu beseitigen und die Versorgung wieder herzustellen. Am Donnerstag waren zeitweise 35 000 Kunden ohne Strom.