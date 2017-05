Musik : Nachwuchs spielt auf Neubrandenburger Orgel

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Die neue Orgel in der Neubrandenburger Konzertkirche wird am 23. Juli zur Bühne für Nachwuchsorganisten. «Es gibt ein Auswahlkonzert, das der bekannte Entertainer Frank Elstner moderieren wird», sagte Neubrandenburgs Stadtsprecher Andre Hesse beim Besuch der Starorganistin Iveta Apkalna. Die Titularorganistin der Hamburger Elbphilharmonie spielte am Dienstag erstmals auf der Orgel in Neubrandenburg und soll zur Eröffnung Anfang Juli musizieren. Das zwölf Meter hohe und mit 2800 Pfeifen ausgestattete Instrument, ein zwei Millionen Euro teures Geschenk des Unternehmers Günther Weber an die Stadt, wird derzeit intoniert.

Orgelprojekt

Programm Orgelweihe

Biografie Apkalna

von dpa

erstellt am 30.Mai.2017 | 14:24 Uhr