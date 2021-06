Boxen : Nadine Apetz bei Olympia-Qualifikation im Finale

Boxerin Nadine Apetz steht im Finale der europäischen Olympia-Qualifikation in Paris.

Villebon-sur-Yvette | Die 35 Jahre alte Kölnerin hat am Montag das Halbfinale im Weltergewicht (bis 69 kg) gegen die italienische Vizeweltmeisterin Angela Carini mit 4:1 Punktrichterstimmen gewonnen. Am Dienstag wartet die türkische Weltmeisterin Busenaz Surmeneli auf die Deutsche. Apetz, die sich in starker Form präsentiert, hat ihr Olympia-Ticket bereits sicher. In ihrer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.