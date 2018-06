Kriminalität : Nächtlicher Randalierer in Rostock festgenommen

von dpa

06. Juni 2018, 14:17 Uhr

Ein nächtlicher Randalierer ist in der Nacht zu Mittwoch in Rostock festgenommen worden. Der 32-Jährige habe im Stadtteil Toitenwinkel Gegenstände aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses geworfen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die alarmierten Beamten hätten bei ihm einen Atemalkoholwert von 1,84 Promille festgestellt. Gegen den Mann lag den Angaben zufolge ein offener Haftbefehl vor, weil er mehrere Strafbefehle wegen Sachbeschädigung nicht bezahlt hatte. Er sei am Mittwochmorgen in die JVA Waldeck bei Rostock gebracht worden.