Brauchtum : Närrische Jahreszeit beginnt auch im Nordosten

von dpa

erstellt am 11.Nov.2017 | 01:24 Uhr

Am Samstag beginnt auch in Mecklenburg-Vorpommern die «fünfte Jahreszeit». In vielen Gemeinden des Landes übernehmen am 11.11. um 11.11 Uhr traditionell die Narren die Herrschaft. Zur symbolischen Schlüsselübergabe kommen dazu die Bürgermeister selbst am arbeitsfreien Samstag ins Amt. Dazu zählt auch Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD), der auf dem Marktplatz vor dem Rathaus die Schlüsselgewalt weiterreichen wird. In der Landeshauptstadt werden zur Eröffnung der Karnevalssaison neben 100 Vertretern der vier Schweriner Vereine auch 120 Karnevalisten aus umliegenden Orten erwartet. Nach Angaben von Karnevalspräsident Lutz Scherling sind mittlerweile 86 Vereine mit insgesamt rund 7000 Mitgliedern im Landesverband organisiert.