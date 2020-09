Geschichte : Nagelkreuz aus Coventry in Demminer St. Bartholomaei-Kirche

Mit der Übergabe eines Nagelkreuzes ist die Evangelische Kirchengemeinde in Demmin Mitglied in der Internationalen Nagelkreuzbewegung geworden. Der oberste Repräsentant der Nagelkreuzgemeinschaft, der Dean der Kathedrale von Coventry in Großbritannien, John Witcombe, überreichte das Symbol für Friedens- und Versöhnungsarbeit am Sonntag beim Gottesdienst in der St. Bartholomaei-Kirche.

von dpa

20. September 2020, 16:14 Uhr