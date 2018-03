Unfälle : Nasser Schnee behindert Berufsverkehr: Knapp 100 Unfälle

Schnee statt Osterglocken: Im Nordosten Deutschlands hat es am Donnerstag noch einmal kräftig geschneit. Das brachte etliche Autofahrer ins Rutschen. Mehrere Menschen wurden bei Unfällen verletzt. Tauwetter ließ die späte weiße Pracht aber rasch schwinden.

von dpa

29. März 2018, 15:41 Uhr

Schwerin/Stralsund/Neubrandenburg (dpa/mv) - Kurz vor Ostern hat sich der Winter in Mecklenburg-Vorpommern noch einmal zurückgemeldet und den Berufsverkehr vor allem im westlichen Mecklenburg und im Norden Vorpommerns behindert. Die Polizeipräsidien in Neubrandenburg und Rostock meldeten bis zum frühen Donnerstagnachmittag rund 70, meist witterungsbedingte Unfälle, bei denen mehr als zehn Menschen verletzt wurden. Die Autos seien von den Straßen gerutscht, an Leitplanken oder in Straßengräben gelandet, hieß es. Die Summe der Blechschäden erreichte nach ersten Schätzungen mehrere 100 000 Euro.

Vereinzelt stürzten Bäume unter der Last des nassen Schnees um, Äste brachen ab und mussten von Feuerwehrleuten von den Fahrbahnen entfernt werden. Der Wintereinbruch sorgte aber auch für außergewöhnliche Bilder. So erlebten Strandbesucher in Warnemünde Dutzende Strandkörbe mit Schneehaube. Statt eines Schneemannes hielt ein Schneeosterhase dort Strandwache.

Schwerpunkt des Unfallgeschehens war laut Polizei vor allem Vorpommern-Rügen. Dort habe es 20 witterungsbedingte Unfälle und sechs Leichtverletzte gegeben. Bei einem Unfall mit drei Autos und einem Winterdienstfahrzeug bei Lüssow entstand ein Sachschaden von rund 20 000 Euro. Ein Mann wurde leicht verletzt. Auf der Insel Rügen prallte ein nur mit dem Fahrer besetzter Bus gegen einen Baum. Der 56-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei läuft sich auf 41 000 Euro.

Bei Vellahn (Landkreis Ludwigslust-Parchim) prallten auf der Landesstraße 5 am frühen Morgen zwei Autos zusammen, wobei es drei Schwerverletzte gab. Auf der Autobahn 19 Berlin-Rostock rutschten zwischen den Abfahrten Röbel und Waren sowie zwischen Malchow und Linstow Autos von der Fahrbahn. Dabei gab es bei Röbel einen Verletzten. Am Autobahnkreuz von A 20 und A 14 südlich von Wismar blockierten mehrere Lkw den Verkehr, weil sie wegen der Glätte nicht weiterkamen. Nach dem Einsatz von Streufahrzeugen kam der Verkehr aber wieder ins Rollen. Auch auf der Autobahn 24 Hamburg-Berlin ereigneten sich laut Polizei nahe Zarrentin und Parchim Unfälle.

Wegen der akuten Gefahr, durch herabfallende Äste und umbrechende Bäume verletzt zu werden, wurden die Wälder im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft vorsorglich gesperrt. Ein sicheres Betreten der Wälder sei nicht möglich, es bestehe Lebensgefahr, sagte Umweltminister Till Backhaus (SPD). Auch die Rostocker Heide sollten nur unter großer Vorsicht betreten werden, warnte das Stadtforstamt Rostock.

Im Tagesverlauf gingen die Temperaturen wieder merklich nach oben. Bei durchschnittlich zwei Grad taute die weiße Pracht vielerorts schnell wieder weg. Die Lage auf den Straßen hatte sich nach Einschätzung der Polizei zum Mittag wieder stabilisiert.

Den Wetterprognosen zufolge war der Schnee vom Donnerstag für diesen Winter in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht der letzte. Nach einem kurzen Temperaturanstieg und Auflockerungen erwarten die Meteorologen schon für Sonntag erneut Minusgrade und Schneefälle.